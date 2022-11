Bruno Spindel e Marcos Braz, dirigentes do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 29/11/2022 19:00

Rio - Após decidir não renovar com Rodinei e o Fenerbahçe demonstrar interesse em Matheuzinho , o Flamengo abriu o olho para o mercado de laterais. Nesta semana, Guga, do Atlético-MG, chegou a ser oferecido, mas não empolgou a diretoria do Rubro-Negro. A informação é do portal "Coluna do Fla".

Guga foi oferecido ao Flamengo Pedro Souza/Atlético

Ainda segundo o profissional, o estafe de Guga entrou em contato com Marcos Braz, perguntando se havia o interesse no clube no lateral de 24 anos. Após fazer uma análise do jogador e do mercado atual, o vice-presidente de futebol do Flamengo recusou o negócio.

Enquanto a diretoria não se anima com a possibilidade de contratar o lateral, Guga é visto com bons olhos pela torcida do Rubro-Negro. Além das atuações constantes no Galo, o jogador é flamenguista declarado, e, inclusive, foi alvo de polêmica no clube mineiro por conta de um vídeo comemorando o título da Libertadores de 2019 do Flamengo.

Com a eminente saída de Rodinei, que recebeu proposta do Olympiacos, da Grécia, o Flamengo passa a ter apenas Matheuzinho e Guillermo Varela para a posição. No entanto, o possível interesse do Fenerbahçe no camisa 34, e as constantes convocações do lateral uruguaio para a sua seleção, fizeram com que a diretoria abrisse os olhos para novas oportunidades no mercado.