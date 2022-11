Dorival não contava com despedida do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Dorival não contava com despedida do FlamengoGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 29/11/2022 11:59

Rio - A surpresa de que Dorival Júnior não ficará no Flamengo não foi apenas para os torcedores. O próprio treinador, que tinha sua renovação bem encaminhada, foi às lágrimas quando soube que o clube estaria acertado com o ex-técnico do Corinthians, o português Vítor Pereira . As informações são do jornalista Venê Casagrande.

Nos bastidores, Dorival ficou extremamente triste e sentiu-se traído. Ele acreditava que seria o comandante do Flamengo na próxima temporada para continuar seu trabalho vitorioso em 2022, com as conquistas da Copa do Brasil e da Libertadores.

Segundo relatos de pessoas próximas ao ex-treinador do Flamengo, ele chorou de verdade. Na última sexta-feira, Dorival divulgou um vídeo em sua rede social se despedindo do clube e da torcida. Visivelmente emocionado e abalado com toda a situação, ele também agradeceu aos jogadores e aos funcionários do clube.

Confira o vídeo: