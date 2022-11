Guillermo Varela pode ter mais chances no Flamengo em 2023 - Gilvan de Souza

Publicado 30/11/2022 13:21

Rio - O lateral-direito Guillermo Varela pode ganhar mais espaço no Flamengo em 2023. Com Rodinei ocupando a vaga principal da posição na temporada passada, o jogador atuou em apenas seis partidas pelo Rubro-Negro, sendo todas na equipe alternativa. Agora, com a saída do veterano , o uruguaio poderá ter mais chances dentro de campo.

Varela, que chegou ao Flamengo em julho de 2022 emprestado pelo Dínamo Moscovo, da Rússia, passou praticamente um semestre de adaptação. No total de seis jogos, foram cindo pelo Campeonato Brasileiro, sendo um como titular, e o outro pela Libertadores, contra o Vélez, em que atuou apenas no final do segundo tempo.

Além da titularidade de Rodinei no time principal, outro fator que atrapalhou o lateral foi uma lesão que sofreu na coxa esquerda e que o deixou fora de alguns jogos. Depois, quando já estava apto, o treinador Dorival Júnior optou por Matheuzinho, jovem da posição que disputava a vaga.

Agora, com a despedida de Rodinei do Rubro-Negro, Varela deve ter oportunidades maiores no time. A sondagem do Fenerbahçe, da Turquia, por Matheuzinho também pode abrir caminhos para o uruguaio, que mostra seu trabalho atuando pela seleção de seu país no Mundial do Catar.