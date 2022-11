Rodinei se despede do Flamengo com mais de 200 jogos e coleção de títulos - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 29/11/2022 18:32 | Atualizado 29/11/2022 18:33

Valorizado, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, em alta no mercado e com muitas opções para escolher em qual equipe jogar em 2023. Esse é o cenário que Rodinei viveu após um segundo semestre impecável pelo Flamengo.



Como ficará livre a partir de janeiro, Rodinei tem sido procurado, desde o meio do ano, por vários clubes do Brasil e do exterior. Desde então, o lateral pediu para o seu empresário, Ricardo Scheidt, que iria esperar o ano acabar para escolher qual proposta aceitar.



Desde então, Bahia, Grêmio, Internacional, Botafogo, Vasco, Santos, Cruzeiro, Al-Tawoun (da Arábia), Al Wahda (dos Emirados Unidos), Al-Nasr (da Arábia), Atlético-MG, River Plate (da Argentina), Monza (da Itália) e Olympiacos (da Grécia) foram alguns clubes que consultaram e demonstraram interesse em Rodinei. E o jogador definiu o seu futuro: vai assinar com o Olympiacos, da Grécia, vínculo válido até junho de 2025, como já havia noticia essa Coluna no último sábado.



O time grego foi o último clube a fazer proposta, mas foi a que mais agradou a Rodinei. O lateral, desde que surgiu a oportunidade de deixar o Flamengo, deu prioridade por atuar no exterior, algo que ainda não teve a oportunidade na carreira.

O que facilitou a negociação também foi o bom relacionamento do seu agente com o Olympiacos. Para que não lembra, Richardo Scheidt foi quem participou das tratativas entre Rafinha e o time grego, em 2021, quando o lateral deixou o Rubro-Negro.



Então, com 30 anos, Rodinei enxerga no Olympiacos a oportunidade perfeita de realizar o sonho de atuar no futebol europeu em uma equipe com visibilidade no cenário europeu e que briga por títulos na Grécia.



Embora esteja curtindo as férias com a família, Rodinei tem resolvido todas os detalhes burocráticos de maneira "online" e remota, como reuniões e assinatura de documentos. Decidido e motivado, o lateral atuará pelo Olympiacos e embarca em dezembro para se apresentar ao novo clube.



Cria do Avaí, Rodinei também tem passagens por Corinthians, Penapolense, Ponte Preta, Internacional e Flamengo. O clube carioca foi o time que o lateral mais defendeu: foram 223 jogos, e nove gols, além de muitos títulos conquistados, como duas Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro.