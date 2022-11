David Luiz comemorando título da Libertadores pelo Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 27/11/2022 18:21

Depois de cumprir a missão "escolha de treinador para 2023", com a chegada de Vitor Pereira na vaga de Dorival Junior, a diretoria do Flamengo voltará a intensificar as conversas pela renovação de contrato do zagueiro David Luiz.

O vínculo do defensor termina em dezembro, e o Departamento de Futebol deseja a permanência do jogador para 2023, mas ainda precisa chegar ao denominador comum em relação a alguns detalhes do novo contrato. Bruno Spindel e Marcos Braz, responsáveis pelas tratativas com os representantes de David Luiz, acreditam que "não terá nenhum problema nesse processo".

Além disso, a compra de Ayrton Lucas também precisa ser concretizada pela diretoria. O Spartak, da Rússia, dono dos direitos do lateral, acenou de maneira positiva para a última oferta do Flamengo, que gira em torno de 6,5 milhões de euros, cerca de 36 milhões de reais.

Mesmo com a saída de Dorival e a chegada de Vitor Pereira, o planejamento para 2023 está mantido: reapresentação no dia 26 de dezembro para iniciar a preparação para as disputas do Carioca, Mundial, Recopa e Supercopa do Brasil, competições disputadas no primeiro semestre.

Em 2022, David Luiz foi peça fundamental, disputando 47 jogos e tendo exibições de nível craque europeu. Mas fora das quatro linhas o experiente também fez a diferença ao "adotar" Rodinei e fazer com que o lateral voltasse a ter um bom futebol, que o levou, inclusive, para a pré-lista de Tite para a Copa do Mundo.