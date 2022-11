Hugo Souza em ação pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 23/11/2022 22:40 | Atualizado 23/11/2022 22:40

O Flamengo e os representantes de Hugo Souza já decidiram: o melhor, neste momento, é o goleiro respirar novos ares, e um clube que surge como opção é o Estoril, de Portugal, que já havia tentado o jogador rubro-negro na janela do meio do ano, mas as conversas não evoluíram na ocasião.

Para reativar o o flerte e fazer virar namoro, o Estoril, na última terça-feira, se reuniu com um dos empresários de Hugo Souza que está na Europa e reativou a negociação. O encontro foi considerado positivo entre as partes e serviu para o time português apresentar um projeto ao atleta. A ideia é ter o goleiro por empréstimo, com prazo a definir, com opção de compra.

Um ponto positivo para o Estoril é que Hugo Souza vê com bons olhos atuar no Campeonato Português, pois ouviu boas referências sobre o país e o futebol atuado por lá. Inclusive, o Vissel Kobe chegou a ligar para os empresários do atleta, que descartou, neste momento, atuar no Japão, dando prioridade à Europa.

Hugo Souza tem 23 anos e contrato válido até dezembro de 2025. O Flamengo, como já dito no começo da matéria, entende que o melhor caminho é o goleiro respirar novos ares, mas só fará negócio se entender que "a proposta é compatível com o que o clube pede", segundo um dirigente rubro-negro.

Um empréstimo não está descartado, mas depende dos valores envolvidos e se, de fato, o jogador irá atuar. Ou seja, se o Flamengo entender que Hugo ganhará muitas oportunidades para não se desvalorizar.