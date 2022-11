Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 22/11/2022 22:02

Base salarial ajustada, cláusulas definidas e o famoso "só faltar assinar". Uma canetada separa a renovação de Dorival Júnior com o Flamengo. Inclusive, o empresário do treinador, Edson Khodor, chega ao Rio de Janeiro nesta semana para acertar a permanência do seu cliente no Rubro-Negro.

Porém, informações que circulam nas redes sociais é que Dorival Junior havia pedido ao Flamengo uma cláusula de liberação imediata caso receba uma oferta da CBF para dirigir a seleção brasileira após a Copa do Mundo. Segundo apurou a reportagem, em nenhum momento o comandante fez essa solicitação à diretoria e revelou para pessoas próximas que não gostou de ler isso pois fica parecendo que colocou a equipe carioca como segundo plano.

Dorival Junior e Flamengo vão renovar por mais dois anos, mas as partes poderão romper o vínculo sem a necessidade de multa rescisória. A reapresentação do elenco está marcada para o dia 26 de dezembro e, enquanto siso, Dorival curte as férias em Florianópolis com a família.