Gilberto em ação pelo Benfica - Divulgação Benfica

Publicado 22/11/2022 21:01

A Copa do Mundo começou, mas as especulações envolvendo os clubes enquanto as Seleções disputam a a competição não pararam. Uma delas, nos últimos dias, envolveu o Flamengo e um possível interesse em Gilberto, lateral direito do Benfica.

A "Coluna do Venê" entrou em contato com o representante oficial de Gilberto, Allan Espinosa, da empresa de agenciamento de atletas MFD, para averiguar se, de fato, o Rubro-Negro demonstrou interesse. Veja, abaixo, as declarações do empresário do jogador brasileiro:

PERGUNTA: Allan, muito se disse que o agente português Bruno Macedo é o agente oficial de Gilberto e que ele estaria negociando a ida do jogador ao Flamengo. Isso é verdade? Você não é mais o empresário do atleta?

RESPOSTA: Não sei quem falou isso, mas eu continuo representando o Gilberto desde os seus 16 anos e nada mudou. E não estive com ninguém do Flamengo tratando desse assunto.

PERGUNTA: O Benfica, de fato, colocou Gilberto "na vitrine" para poder negociar o atleta?

RESPOSTA: Também não tenho essa informação. Pelo contrário, o Gilberto foi e tem sido importante nessa temporada histórica que faz o Benfica com o belo trabalho do Roger. Hoje tem o Bah, lateral da seleção da Dinamarca, e o Gilberto sempre entrando nos jogos importantes.

PERGUNTA: Até quando vai o contrato de Gilberto com o Benfica? Alguma conversa por uma renovação?

RESPOSTA: Vai até 2025. A ideia é renovar, sim.

Gilberto tem 29 anos e chegou ao Benfica em 2020. Na ocasião, ele quase foi contratado pelo Flamengo a pedido de Jorge Jesus, mas o treinador deixou o Rubro-Negro e se transferiu ao time português. Então, pediu a chegada do lateral, e a diretoria atendeu.

Até o momento, Gilberto tem 90 jogos pelo Benfica, seis gols e seis assistências. O jogador, embora não seja titular absoluto, é visto como peça importante para o elenco. O Botafogo, na última janela, tentou a contratação do lateral, mas esbarrou nos altos valores pedidos pelo clube português.