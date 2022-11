Ayrton Lucas perto de ser jogador do Flamengo em definitivo - Gilvan de Souza/Flamengo

Ayrton Lucas perto de ser jogador do Flamengo em definitivo

Publicado 18/11/2022 22:05

O Flamengo está próximo de acertar a compra de Ayrton Lucas junto ao Spartak de Moscou, da Rússia. Depois de formalizar proposta oficial em torno de 6,5 milhões de euros (em torno de 36 milhões de reais), notícia adiantada por esta Coluna, os russos acenaram de maneira positiva para a oferta rubro-negra e discutem os últimos detalhes para que a operação seja finalizada.

A vontade de Ayrton Lucas, tal como aconteceu em outras negociações, prevaleceu. Adaptado e feliz depois de atuar pelo Flamengo por empréstimo em 2022, o lateral esquerdo deixou claro ao Spartak que gostaria de ser vendido ao Rubro-Negro e fechar contrato de forma definitiva com o time carioca.

Outro fator importante foi a forma como Carlos Leite, agente do atleta, tratou com a equipe europeia. O empresário comandou as tratativas e conseguiu domar os russos, que são difíceis em transações.

Entre Flamengo e Ayrton Lucas há um acordo em relação ao tempo de contrato (quatro anos) e base salarial há um bom tempo. Com isso, faltava o Rubro-Negro convencer o Spartak a vender o lateral por valores menos daqueles estabelecidos em uma obrigação de compra (9 milhões de euros) caso ele atingisse um determinado número de jogos em 2022, o que não aconteceu.

Neste ano, mesmo com a necessidade de se recuperar de uma grave lesão no tornozelo assim que chegou ao Rio, Ayrton Lucas disputou 41 partidas pelo Flamengo, marcou dois gols e deu seis assistências. Na final da Libertadores, ao entrar na vaga do lesionado Filipe Luís, ele fez a jogada na ponta esquerda que culminou na expulsão do zagueiro Pedro Henrique, do Athletico, o que facilitou a vida do time carioca na decisão.

Com 25 anos, Ayrton Lucas se destacou pelo Fluminense e foi vendido ao Spartak, em 2018, por 7,5 milhões de euros. O vínculo com os russos vai até junho de 2026.