GatitoVitor Silva / Botafogo

Publicado 17/11/2022 21:12

Com grave lesão no ombro esquerdo, Gatito passará por cirurgia para corrigir a contusão no local no próximo sábado e ficará entre quatro e seis meses longe dos gramados. Sem o paraguaio no primeiro semestre de 2023, o Botafogo vai ao mercado em busca de um goleiro nesta janela de transferência.

Vale ressaltar que Gatito tem contrato com o Botafogo até dezembro e, antes de se lesionar, tinha a renovação bem encaminhada por mais dois anos. A diretoria, mesmo com a contusão, deve manter a linha de acordo para ficar com o goleiro paraguaio no próximo ano.

A diretoria alvinegra, portanto, já mapeia opção para poder avançar em possíveis negociações. Um nome que agrada à cúpula é John, do Santos. Inclusive, no meio de 2022, antes de contratar Lucas Perri, o Botafogo chegou a fazer oferta pelo santista, mas o Peixe recusou.

Sem Gatito, Lucas Perri se torna o titular da posição. O goleiro de 24 anos tem contrato com o Botafogo até junho de 2025. Outra posição que receberá atenção da diretoria é a lateral esquerda.