Ramon - Alexandre Vidal/Flamengo

RamonAlexandre Vidal/Flamengo

Publicado 17/11/2022 22:48

O Flamengo está perto de concretizar a compra de Ayrton Lucas junto ao Spartak, da Rússia. E, paralelamente a essa negociação, pode se desfazer de um outro lateral esquerdo. Ramon, que atuou pelo Red Bull Bragantino em 2022 por empréstimo, entrou na mira do Braga, de Portugal.

Bruno Macedo, agente português e conhecido por ser empresário do técnico Jorge Jesus, está intermediando o interesse do Braga em Ramon e se reuniu com Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, para tratar do assunto. Segundo apurou a reportagem, o time português quer ter o jovem lateral esquerdo por empréstimo de 12 meses, com opção de compra estabelecida em contrato.

A resposta passada a Bruno Macedo é que a situação de Ramon só será definida depois que a compra de Ayrton Lucas for sacramentada de maneira oficial. A diretoria tem receio de a operação de Ayrton Lucas "subir no telhado" (negociar com clube russo é difícil) e o elenco ficar com apenas um lateral esquerdo (Filipe Luís).

Então, o próximo passo é Braga formalizar a proposta, o que vai acontecer até segunda-feira, e o Flamengo dar a resposta.

Ramon tem 21 anos e surgiu no time profissional com status de promessa. Mas, até o momento, não se firmou no elenco principal. Com contrato válido até dezembro de 2025, o lateral deve ser novamente emprestado para não ficar sem espaço no Flamengo.