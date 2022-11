Flamengo e Mercado Livre próximos de renovação de contrato - Marcelo Cortes

Publicado 22/11/2022 16:39

O Departamento de Futebol do Flamengo age nos bastidores para reforçar o time para a próxima temporada, e o Departamento de Marketing trabalha para poder manter um importante patrocinador do clube: Mercado Livre, que exibe a marca nas costas do uniforme do time rubro-negro.

O atual vínculo chega ao fim em dezembro deste ano, mas as conversas por uma renovação começaram há meses. Nas tratativas, tanto o Flamengo quanto o Mercado Livre deixaram claro que a parceria foi de sucesso e querem estender o vínculo.

Há um acordo entre as partes para que o novo vínculo seja de 24 meses (dois anos, indo até dezembro de 2024). Os detalhes financeiros ainda estão em sigilo, mas a tendência é que o Flamengo aumente a arrecadação do que foi no primeiro contrato com Mercado Livre.

Em 18 meses de parceria, o Flamengo recebeu R$ 30 milhões. Além disso, o contrato prevê um veto a empresas concorrentes como patrocinadoras do clube,como Amazon, Lojas Americanas e Magalu. Na ocasião que o Rubro-Negro acertou com Mercado Livre, a Amazon negociava também um contrato, mas a empresa argentina acabou levando a melhor.

Em recentes conversas com pessoas da diretoria, o entendimento no Flamengo é de que, além da valorização da camisa, o clube conseguiu agregar outros pontos importantes na parceria, como entrega de patrocínio na web e redes sociais. Além disso, os dirigentes sempre destacam a solidez financeira do Mercado Livre para cumprir o acordo dos 18 meses.

Ou seja, o namoro entre Flamengo e Mercad Livre dificilmente não continuará nos próximos meses.

HAVAN DE SAÍDA:

Parceira do Flamengo para exibir a marca nas mangas da camisa, a Havan emitiu um comunicado e informou que não irá mais fazer contrato com clubes de futebol. Com isso, o Departamento de Marketing rubro-negro está no mercado em busca de um novo patrocinador.



“Por conta do momento econômico e político do Brasil, a empresa está revendo todos os investimentos para 2023 e informa que não renovará patrocínio com nenhum clube brasileiro", disse a Havan.