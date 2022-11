Mendoza - Divulgação Ceará

Publicado 22/11/2022 22:24

O São Paulo está ativo no mercado em busca de reforços para a temporada 2023. Sem poder investir pesado, o Tricolor busca contratação no estilo "boa, bonita e barata". A diretoria já fez proposta ao Atlético-GO por Wellington Rato e pode realizar uma oferta por mais um atacante: Mendoza, atacante colombiano, de 30 anos, que foi destaque do Ceará em 2022.

Dirigentes tricolores buscaram informações do atacante junto ao empresário de Mendoza, Alex Firmino, para saber valores de uma possível negociação. A informação que o São Paulo recebeu é que o Ceará deseja, pelo menos, 1,5 milhões de dólares, em torno de 8 milhões de reais, para abrir conversas.

Vale ressaltar que, até o momento, nenhuma oferta foi feita. A movimentação foi justamente para saber valores e, quem sabe, traçar uma estratégia para tirar Mendoza do Ceará, time que disputará a Série B em 2023.

Um dos principais nomes do Ceará, Mendoza chegou ao clube em 2021 e, em duas temporadas, fez 96 jogos, marcou 24 gols (sendo 20 em 2022) e deu nove assistências no total. O contrato do colombiano com o Vovô vai até dezembro de 2023.