Bissoli - Gustavo Oliveira/Atheltico

Publicado 22/11/2022 23:22

Pedro Raul não é o único atacante na mira do Vasco para 2023. A diretoria, através do diretor Paulo Bracks, iniciou conversas para contratar Bissoli, do Athletico, e que atuou pelo Avaí em 2022, por empréstimo, como informou primeiro o Youtuber Juninho.

A negociação está em estágio inicial, com os representantes de Bissoli, que são do escritório de Giuliano Bertolucci, renomado agente do mundo do futebol. Nas conversas iniciais, o Vasco deixou claro que deseja comprar o atacante, ou seja, tê-lo de forma definitiva.

Com 24 anos, Bissoli é cria do São Paulo, passou pelo Fernando de la Mora, em 2019, chegou ao Athletico em 2020, foi emprestado ao Cruzeiro, retornou ao Furacão e depois cedido ao Avaí (em 2022). O contrato do atacante com o Athletico vai até dezembro de 2023.