Dorival Júnior se despede do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Dorival Júnior se despede do FlamengoGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 25/11/2022 21:22 | Atualizado 25/11/2022 23:32

Dorival Júnior não é mais técnico do Flamengo. Após descobrir que a diretoria do Rubro-Negro iniciou negociações com o português Vitor Pereira, o treinador campeão da Libertadores e da Copa do Brasil deste ano imediatamente comunicou que qualquer chance de renovação está descartada.

Com isso, Dorival encerra a sua terceira passagem pelo Flamengo de forma positiva. O treinador foi contratado em junho, quando a equipe estava próxima da zona de rebaixamento. Então, conseguiu reerguer o clube, e chegar à conquista da quarta Copa do Brasil e da terceira Libertadores.

Dorival Júnior encerra sua passagem com 43 jogos, 26 vitórias, oito empates e nove derrotas, com 66.7% de aproveitamento.