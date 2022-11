Dorival - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 25/11/2022 16:50

No dia que a imprensa portuguesa noticiou que o Flamengo está interessado em Vitor Pereira, técnico luso-brasileiro que deixou o Corinthians recentemente, a diretoria rubro-negra se movimenta para acertar os últimos detalhes do "fico" do atual comandante.

Marcos Braz e Bruno Spindel, dirigentes do Fla, estão em São Paulo reunidos com Edson Khodor, representante oficial de Dorival Junior, para finalizar a operação da permanência do treinador campeão da Copa do Brasil e Libertadores em 2022.

Entre as partes há um acordo no tempo de contrato (até dezembro de 2024), que será de dois anos, mas com a possibilidade de romper sem multa ao término do primeiro ano (dezembro de 2023). Vale ressaltar que, mesmo sendo cotado para assumir a seleção brasileira após a Copa do Mundo, Dorival, em nenhum momento, pediu cláusula de liberação caso recebesse proposta da CBF. Pelo contrário. A prioridade é o Rubro-Negro.

Enquanto seu agente resolve os detalhes burocráticos, Dorival curte o início das férias em Florianópolis, mas ligado nas redes sociais. O treinador não gostou de ler na internet que teria pedido cláusula de liberação de graça para a seleção brasileira.

A reapresentação do elenco do Flamengo está previsto para 26 de dezembro, quando inicia a preparação para o Carioca, Mundial, Supercopa e Recopa, competições disputadas nos primeiros meses de 2023.