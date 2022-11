Rodinei - Marcelo Cortes/Flamengo

O Rodinei está muito próximo de acertar com o seu novo clube. Após terminar a temporada pelo Flamengo em alta, campeão da Copa do Brasil e da Libertadores como titular absoluto e fazr parte da pré-lista de Tite para a Copa do Mundo, o lateral recebeu oferta oficial do Olympiaco e está próximo de acertar com o clube grego.

O Olympiacos se interessou em Rodinei nesta semana e enviou, nas últimas horas, uma oferta oficial ao jogador, com contrato longo. Além disso, outro ponto que favoreceu na rápida tratativa foi a relação do agente de Rodinei, Ricardo Scheidt, com o time grego. O empresário foi o responsável por intermediar a ida de Rafinha, então jogador do Flamengo, para o Olympiacos, em 2020.

Rodinei também viu a oportunidade de atuar na Europa surgir, algo que sempre interessou ao atleta, mas que ainda não havia tido chance. No Olympiacos, ele pode até mesmo disputar uma Liga dos Campeões, além de buscar títulos na Grécia, pois irá atuar por uma das principais equipes do país.

Cria do Avaí, Rodinei também tem passagens por Corinthians, Penapolense, Ponte Preta, Internacional e Flamengo. O clube carioca foi o time que o lateral mais defendeu: foram 223 jogos, e nove gols, além de muitos títulos conquistados, como duas Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro.