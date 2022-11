Hugo Souza comemorando o título da Libertadores - Marcelo Cortes / Flamengo

Hugo Souza comemorando o título da LibertadoresMarcelo Cortes / Flamengo

Publicado 28/11/2022 16:47 | Atualizado 28/11/2022 16:51

Depois de exercer a cláusula de opção de compra e ficar com o zagueiro Thuler em definitivo (US$ 1 milhão, cerca de R$ 5 milhões, por 70%), o Vissel Kobe, do Japão, quer mais um atleta do Flamengo. Os japoneses enviaram uma proposta oficial ao Rubro-Negro para ter o goleiro por empréstimo com cláusula de venda e aguardam uma resposta.



O que há de certo é que tanto Hugo Souza e seus agentes quanto o Flamengo acreditam que, neste momento, o ideal é respirar novos ares. O Rubro-Negro, entretanto, só aceita fazer negócio "por empréstimo" se entender que o jogador, de fato, terá oportunidades. Porque se for para continuar sendo reserva é melhor deixá-lo no elenco.

Com 23 anos, Hugo Souza viveu momentos importantes com a camisa do Flamengo, sobretudo em 2020, mas com Paulo Sousa caiu de rendimento, não conseguiu se manter como titular e fez a diretoria buscar a contratação de Santos junto ao Athletico.