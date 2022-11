Diego entregou a camisa 10 para Gabigol, no duelo com o Avaí - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Rio - Com o final da temporada de 2022, o Departamento de Futebol do Flamengo se prepara para o início de um novo ano. Para 2023, algumas mudanças serão feitas no Rubro-Negro, incluindo a numeração no uniforme de três jogadores da equipe profissional, que, por conta da saída de outros atletas, optaram pela mudança em seus números.

Gabigol - 10

Após quase cinco anos, a camisa 10 do Flamengo tem um novo dono. Com a aposentadoria de Diego Ribas, Gabigol assumiu a lendária camisa de Zico no Rubro-Negro. A troca foi oficializada no duelo com o Avaí, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. Quando Diego deixou o campo, tirou sua camisa e entregou a nova numeração para Gabriel Barbosa.

Pedro - 9

Com a mudança no número de Gabigol, Pedro passa, então, a assumir a camisa nove no Flamengo. O jogador, antes de chegar ao Rubro-Negro, era conhecido como "P9" nas redes sociais. No entanto, pelo fato do número já estar ocupado quando foi contratado pelo clube da Gávea, Pedro acabou optando por assumir a camisa 21.

Santos - 1

Além de Diego Ribas, o goleiro Diego Alves também deixou a equipe do Flamengo no final do Campeonato Brasileiro. No começo de novembro, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Rubro-Negro, confirmou que o goleiro Santos assumirá a camisa um em 2023.