Victor Hugo, de 18 anos, deseja voos altos em sua carreira profissional - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 02/12/2022 12:55

Rio - Com apenas 18 anos, o meia Victor Hugo já tem planos grandiosos para sua carreira. Em seu primeiro ano entre os profissionais do Flamengo, o jovem entende que tem um caminho longo pela frente. Mesmo assim, se mantém motivado para buscar o topo do mundo com o Rubro-Negro, possivelmente com a seleção brasileira, e também individualmente.

"Tenho que melhorar em tudo um pouquinho. No profissional acho que não cheguei nem em 10% do que eu posso ser. Melhorar um pouco em cada coisa: finalização, participar do jogo, dar assistência, fazer mais gols. Eu vou melhorar. Ano que vem já vai ser melhor. É ir evoluindo a cada dia", disse em entrevista ao "globoesporte.com", e emendou com suas metas:

"Já tenho o título da Libertadores, o gol no Maracanã. Agora é continuar crescendo. Quero ganhar outra Libertadores, um título brasileiro, que eu ainda não ganhei. Eu quero chegar na seleção brasileira, ganhar uma Copa do Mundo. É passo a passo para conquistar grandes coisas. Quero ser o melhor do mundo, eu acho que não tem limite para sonhar", pontuou.

Victor Hugo já trabalha sua parte individual para alcançar seus objetivos. O jovem está fazendo aulas de inglês de olho em uma possível transferência internacional. O passo de aprender o idioma universal partiu dele mesmo, mas teve o apoio de seus familiares.

"Eu faço as aulas há cinco meses. Eu sempre quis e sempre entendi que era importante. Mais para frente, chegar em um clube europeu e já ter o idioma facilita muito. Eu sempre tive interesse, comecei a fazer e fui vendo o quanto é importante. Estou gostando e me sinto tranquilo para me comunicar. Meus pais me incentivaram. Agora é só praticar, mas já me viro já", concluiu.