Bruno Henrique também trabalhou com Dorival Júnior no Santos - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 02/12/2022 10:50

Rio - A saída de treinador Dorival Júnior gerou repercussão dentro do elenco do Flamengo. Em live em uma plataforma de streaming, o atacante Bruno Henrique se mostrou insatisfeito com a decisão da diretoria. Apesar de ter dito que não falaria sobre futebol, o jogador recebeu perguntas sobre o assunto e respondeu incomodado.

"Não quero falar de futebol, com todo respeito a vocês. O bagulho é fera, mano. Mandaram o treinador... O treinador não vai ficar. Vou falar o quê? Gosto do cara, conheço o cara, joguei com ele em outro clube, vou falar o quê? O que que eu acho? Ué...", disse o atacante.

Bruno Henrique não chegou a trabalhar diretamente com Dorival Júnior no Flamengo porque sofreu uma lesão no joelho direito em junho, quando o time ainda era comandado por Paulo Sousa. Mesmo assim, a consideração do atacante pelo técnico vem anteriormente ao Rubro-Negro. O jogador foi treinado por Dorival no Santos, em 2017.

Campeão da Copa do Brasil e da Libertadores, Dorival Júnior chegou ao Flamengo em junho de 2022 e reverteu a má fase do clube sob o comando de Paulo Sousa, conquistando a Copa do Brasil e a Libertadores.