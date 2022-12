Arrascaeta e Varela atuaram pela Seleção do Uruguai na Copa do Mundo do Catar - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 03/12/2022 18:00

Com a eliminação do Uruguai na Copa do Mundo, o Flamengo recebeu uma boa notícia. Arrascaeta e Varela entram de férias antes do planejado e, com isso, vão se reapresentar ao Rubro-Negro de maneira antecipada. A pré-temporada do time da Gávea começa no dia 26 de dezembro, e o grupo é esperado para treinar no Ninho do Urubu.



A expectativa era de que os uruguaios permanecessem mais um pouco no Catar. No entanto, a seleção sul-americana foi despachada e, agora, a tendência é que ambos se reapresentem junto com o restante do elenco. Ou seja, o recesso dos jogadores deve ser de 24 dias.

Além de Arrascaeta e Varela, o Rubro-Negro segue de olho na dupla brasileira Pedro e Everton Ribeiro. O atacante e o meio-campista estão a serviço da seleção brasileira e tem chances de chegar à final da Copa do Mundo. O Brasil está nas oitavas de final e vai enfrentar a Coréia do Sul.



O Flamengo só entra em campo no dia 14 ou 15 de janeiro, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. A partida será contra a Portuguesa, no Maracanã.