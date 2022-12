Matheus França, de 18 anos, conta com prestígio no elenco principal do Flamengo - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 03/12/2022 14:01

Rio - Mesmo com alto investimento nos últimos anos, o Flamengo tem se destacado pelo desempenho nas categorias de base do clube. Em 2022, o Rubro-negro ganhou 36 títulos com seus jovens jogadores e lançou mais alguns no time profissional. Gerente de base, Luiz Carlos, em entrevista ao site "ge", destacou a integração de ambos os grupos para a formação de atletas.

Utilizando os casos de Victor Hugo e Matheus França, de 18 anos, que foram peças importantes nos times comandados por Paulo Sousa e Dorival Júnior na última temporada, o dirigente destacou o trabalho feito nas categorias inferiores.

"A gente entende que a missão da base é preparar jogadores cada vez mais qualificados para o profissional. Então o nosso "core business" (carro-chefe de atividades em uma empresa) é preparar jogador e entregar ao profissional", iniciou.

"No ano passado (2021), tivemos 28 atletas com idade sub-20 que atuaram no mínimo em uma partida no profissional. Nesse ano já estamos em 19. E os dois casos mais emblemáticos, sem dúvida nenhuma, foram Victor Hugo e França, que em 2021 ainda eram sub-17. Tiveram aquele ano brilhante. Nesse ano ascenderam e estão definitivamente integrados ao futebol profissional", completou.

Luiz Carlos descartou metas de jogadores colocados no elenco principal do Flamengo, mas, percebendo um trabalho integrado com os demais dirigentes responsáveis pelo futebol rubro-negro, enxergou um 2023 com mais brilhos de atletas revelados pelo clube da Gávea.

"Esse entrosamento com o profissional através do Noval (gerente de transição), do Juan (gerente técnico), do Fabinho (gerente de futebol) e do Bruno Spindel (diretor executivo) está tão bom que entendemos que tem um número para o ano que vem, das gerações 03 e 04, de pelo menos mais uns seis jogadores que têm condições de estarem atuando no futebol profissional de forma bem importante. Vai depender de acordo com a necessidade e o momento que o profissional entender que esses meninos devam estar lá."