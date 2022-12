Gerson - Divulgação / Olympique

Publicado 04/12/2022 14:09

Sonho do Flamengo para 2023, o meia Gerson ficou fora do calendário de intertemporada que o Olympique de Marselha, da França, fará entre os dias 4 e 11 de dezembro em Marbella, na região da Andaluzia, na Espanha.

A lista divulgada pelo Olympique na manhã deste domingo (4) apresenta 26 jogadores para a preparação, com um amistoso diante do Sassuolo, da Itália. Gerson não está nos planos para a sequência de trabalho do técnico croata Igor Tudor.

Um novo casamento entre Flamengo e Gerson é desejo de ambas as partes, mas teve a situação dificultada devido aos valores pedidos pela diretoria do clube francês. Os 20 milhões de euros por 100% dos direitos econômicos do atleta estão fora da realidade do Rubro-negro.