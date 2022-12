Vitor Gabriel encerrará empréstimo no Juventude - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 04/12/2022 18:01

Rio - O Flamengo deverá emprestar mais uma vez o atacante Vitor Gabriel. O jovem, de 22 anos, que atuou emprestado pelo Juventude no ano passado, deverá reforçar o elenco do Ceará na Série B de 2023. As informações são do "Canal do Vozão".

O contrato de empréstimo de Vitor Gabriel com o Juventude, que vai até o final de dezembro, não deverá ser renovado. A tendência é que o Flamengo negocie o atacante com o Ceará, onde ele poderá ficar toda a temporada que vem. Com isso, o jovem, que tem vínculo com o Rubro-Negro até o fim de 2023, ficará livre livre no mercado após terminar seu empréstimo ao Vozão.

Cria do Ninho do Urubu, o garoto foi emprestado ao Juventude no início do ano e se tornou uma das boas alternativas para o sistema defensivo. No entanto, ele teria frustrado os planos de renovação do clube quando aceitou uma proposta do Ceará, segundo o "GE".

Vitor Gabriel já atuou pelo Braga, de Portugal, em 2020, antes de ir para o Juventude, em 2022. Pelo clube do Sul, o atacante fez três gols em 35 jogos pelo Gauchão, Copa do Brasil e Brasileirão.