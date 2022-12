Angelo Preciado está na mira do Flamengo e de dois clubes franceses - Divulgação/Fifa

Publicado 06/12/2022 19:27

Rio - Um dos destaques da seleção equatoriana na Copa do Mundo do Catar, o lateral-direito Angelo Preciado entrou na mira do Flamengo para 2023. No entanto, a diretoria do Rubro-Negro sabe que terá grande concorrência na disputa pelo jogador. Nesta semana, o Lyon e o Strasbourg, da França, sondaram a situação do equatoriano de 24 anos. A informação é do portal "Coluna do Fla".

O Flamengo, no entanto, ainda não avançou nas conversas com o jogador, pois aguarda a assinatura de seu novo treinador, Vítor Pereira, para começar o planejamento no departamento de futebol para a próxima temporada. Enquanto isso, as equipes francesas começam a entrar em contato com o Genk, da Bélgica, para saber mais da situação de Angelo Preciado.

O lateral-direito tem contrato com o clube belga até o final de junho de 2023, e ainda não definiu se permanecerá, ou não, no Genk. Com isto, a partir de janeiro, Preciado estará livre para assinar um pré-contrato com uma nova equipe.

Na última temporada, Preciado entrou em campo em 31 oportunidades, não marcou gols mas deu cinco assistências para seus companheiros, obtendo, ainda, uma média de 58 minutos em campo por partida disputada.