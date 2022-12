Bruno Henrique retornou aos treinos no Ninho do Urubu - Reprodução/Instagram B.henrique27

Rio - Sem entrar em campo há seis meses por conta de uma grave lesão no joelho direito, o atacante Bruno Henrique, do Flamengo, avançou em sua fisioterapia, e, nesta semana, retornou aos treinos no CT Ninho do Urubu. O jogador publicou um vídeo fazendo atividades na academia do CT do clube. Confira:

Bruno Henrique se machucou no confronto entre Flamengo e Cuiabá, em junho deste ano, e teve que passar por duas cirurgias para reconstruir os ligamentos do joelho direito. A expectativa do departamento médico do Rubro-Negro é de que o camisa 27 esteja pronto para retornar aos gramados entre março e maio de 2023.