Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 08/12/2022 10:54

Rio - O vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz foi a um evento da CBF, nesta quinta-feira, no Catar, e explicou a demora na conclusão da negociação com o técnico Vitor Pereira . Dorival Júnior deixou o comando da equipe e o português é o grande favorito para assumir o comando do Rubro-Negro. O dirigente disse que segue confiante em relação a contratação do treinador.

"É um assunto muito bem encaminhado com o Vitor Pereira. Eu acredito muito que em 2023 ele será o comandante. Nós temos alguns pontos jurídicos que requerem cuidado. Vamos seguir os aconselhamentos que nos passaram", afirmou Braz.



As conversas entre Flamengo e Vitor Pereira acontecem em meio ao vínculo contratual do treinador e de sua comissão técnica com o Corinthians até 31 de dezembro. Por isso, a negociação está sendo atrasada. Além disso, caso o Rubro-Negro anuncie o treinador sob contrato com o Alvinegro, existe a possibilidade de acusação de aliciamento na Justiça, uma vez que o acerto aconteceria com o português sob contrato com outro clube.