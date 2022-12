Flamengo buscará o seu segundo título da competição - Divulgação/Conmebol

Publicado 08/12/2022 17:24

Assunção - A Conmebol definiu, nesta quinta-feira (8), as datas das partidas da Recopa Sul-Americana, que será disputada entre o Flamengo, campeão da Libertadores, e o Independiente Del Valle, do Equador, vencedor da Copa Sul-Americana. Por ter ganho o campeonato "mais importante", o Rubro-Negro terá a vantagem de decidir o título do torneio continental em casa.

A princípio, o duelo de ida acontecerá no dia 8 de fevereiro, no Estádio Banco Guayaquil. O confronto de volta será disputado na semana seguinte, no dia 15, no Maracanã.

No entanto, existe a possibilidade da entidade sul-americana ter que trocar a data das partidas do torneio. Isto porque, a Fifa planeja realizar o Mundial de Clubes no começo de fevereiro de 2023, havendo um conflito nas datas das duas competições em que o Flamengo participará.