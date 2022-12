Taça da Supercopa do Brasil - Lucas Figueiredo/CBF

Taça da Supercopa do BrasilLucas Figueiredo/CBF

Publicado 08/12/2022 18:23

Rio - A Confederação Brasileira de Futebol definiu que a sede da Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, será a mesma que a do Mundial de Clubes. O torneio nacional, inclusive, será disputado uma semana antes da competição organizada pela Fifa. A informação é do jornalista Gabriel Reis, do canal Paparazzo Rubro-Negro.

Com a decisão tomada pela CBF, o Flamengo terá facilidade no seu planejamento para a disputa das duas competições, tendo a oportunidade de ficar no país-sede entre os dois torneios.

A Fifa, por outro lado, ainda não tomou uma decisão sobre a data e o local de sua competição. Gianni Infantino, presidente da entidade, recebeu propostas para que o torneio seja sediado nos Emirados Árabes, nos Estados Unidos e no Catar. No entanto, nenhuma decisão foi tomada até o momento.

Além do Rubro-Negro carioca, outros seis clubes participarão do Mundial de Clubes da Fifa: Real Madrid (Espanha), Seattle Sounders (Estados Unidos), Auckland City (Austrália), Wydad Casablanca (Marrocos), um clube da Ásia e uma equipe do país sede. Estes últimos, ainda não foram definidos.