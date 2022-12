Marcos Braz é cotado para assumir o cargo de Diretor de Seleções da CBF - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

Publicado 10/12/2022 19:34

Rio - O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz, pode estar de saída do clube em breve. Isto porque, a CBF vê o nome do dirigente com bons olhos para assumir o cargo de Diretor de Seleções. A informação é do portal "Torcedores".

Caso aceite o convite, Braz assumiria a vaga que hoje é de Juninho Paulista, que deve deixar a CBF junto de Tite. A entidade já desejava contar com Marcos Braz nos bastidores da seleção antes mesmo do início da Copa do Mundo. No entanto, o VP de futebol do Flamengo não recebeu propostas, para evitar uma possível crise próximo ao Mundial.

Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, conheceu Marcos Braz em um evento realizado em junho. De lá pra cá, os dois passaram a ter uma relação amistosa nos bastidores da entidade. Ednaldo, inclusive, chegou a conversar com Braz sobre a possibilidade de integrar a equipe da CBF, mas nenhuma proposta oficial chegou a ser realizada.

Na visão de Ednaldo, o cargo de Diretor de Seleções precisa ser ocupado por uma pessoa que tenha diálogo aberto com os jogadores, e que saiba como conduzir o dia a dia da seleção brasileira. Braz, no entanto, já sinalizou algumas vezes que sua função no Flamengo é diferente da que Juninho Paulista ocupa na CBF.

Embora não haja, até o momento, nenhuma proposta oficial para Marcos Braz, o vice-presidente de futeobl do Flamengo já afirmou para pessoas próximas que irá "analisar o caso de uma forma diferente por se tratar de seleção brasileira".