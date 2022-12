Rodinei foi campeão da Libertadores de 2022 pelo Flamengo - Marcelo Cortes/Flamengo

Publicado 10/12/2022 11:11

No fim da noite de sexta-feira (9), Rodinei postou uma mensagem nas redes sociais para se despedir do Flamengo. O lateral, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil em 2022, acertou com o Olympiacos, da Grécia, e viaja neste fim de semana para se apresentar ao novo clube.

"Eu te amo, Flamengo. Obrigado por tudo. Que Deus abençoe sempre vocês", escreveu o jogador.



Na postagem, há um vídeo com passagens marcantes de Rodinei pelo Flamengo, desde que foi apresentado em janeiro de 2016 até o pênalti que garantiu o título da Copa do Brasil. Ele também narra um texto.



"Ciclos se encerram, mas a história ninguém apaga. Gratidão por tudo. Eu te amo, nação. Estamos juntos sempre", disse o lateral.



O contrato de Rodinei com o Flamengo se encerra em dezembro deste ano, e não houve a renovação. O jogador recebeu propostas de outros clubes brasileiros, como Grêmio e Atlético-MG, mas optou por jogar na Grécia até junho de 2025.