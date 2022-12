Éverton Ribeiro terá período de férias antes de se apresentar ao Flamengo - reprodução

Publicado 11/12/2022 14:04 | Atualizado 11/12/2022 14:08

Após a eliminação da Seleção nas quartas de final da Copa do Mundo, para a Croácia, Éverton Ribeiro já volta as atenções para o Flamengo e o Mundial de Clubes. No desembarque da delegação brasileira, o meia falou rapidamente sobre a despedida de Dorival Júnior e já deixou as portas abertas para o novo técnico, Vitor Pereira, ex-Corinthians.



"A gente sempre acompanha, fica de olho nas notícias. Mas já mandei pessoalmente obrigado ao Dorival, por tudo. Todo mundo sabe o bom trabalho que ele fez. Que o próximo treinador possa fazer grande trabalho também, estamos esperando de portas abertas, porque temos o Mundial e todos os outros campeonatos de 2023 pela frente, que esperamos ser campeões", afirmou no aeroporto.



No Catar, o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, admitiu que a negociação com Vitor Pereira está bem encaminhada. Entretanto, ainda não houve acerto e não há data para o anúncio. Enquanto isso, Everton Ribeiro vai curtir dias de férias até a apresentação do elenco rubro-negro, em 26 de dezembro.



"Agora eu tenho as minhas férias, para poder curtir com a família e amigos, descansar o corpo, porque foi uma temporada muito puxada. Agora é levantar a cabeça e seguir em frente", disse, referindo-se à eliminação da Seleção.



O Mundial de Clubes ainda não tem data nem local definidos.