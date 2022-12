Walisson é o novo reforço do Cruzeiro - Diego Almeida/PontePress

Publicado 11/12/2022 14:53 | Atualizado 11/12/2022 14:55

Belo Horizonte - O Cruzeiro acertou, neste domingo (11), a contratação do volante Walisson, ex-Ponte Preta. O jogador, que estava no radar do Flamengo , do Atlético-MG e do Internacional, assinará um contrato de três anos com a Raposa. A informação foi publicada primeiramente pelo jornalista Jorge Nicola, e confirmada pela reportagem do