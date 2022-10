Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo - Alexandre Vidal/C.R. Flamengo

Publicado 26/10/2022 15:27

Rio - Principal destaque da Ponte Preta na temporada, o volante Walisson está no radar de alguns clubes brasileiros, como o Flamengo. O jogador, inclusive, chegou a receber contatos do Internacional e do Atlético-MG, mas já demonstrou sua preferência para se transferir para o Rubro-Negro carioca. A informação é do portal "GOAL".

Walisson está no radar do Flamengo para 2023 Diego Almeida/PontePress

Ainda segundo o veículo, o Rubro-Negro estaria disposto em fazer uma investida para garantir a contratação de Walisson antes do término de seu contrato com o clube do interior de São Paulo. O atual vínculo do volante é válido até dezembro de 2027.

Aos 25 anos, Walisson tem uma multa rescisória de 30 milhões de euros (cerca de R$ 159 milhões, na cotação atual) para clubes do exterior, e R$ 30 milhões para equipes do futebol brasileiro. Este valor, no entanto, varia de acordo com o salário do jogador na CLT.

Cria da base do Volta Redonda, Walisson ainda passou pelo Athletic Club, de Minas Gerais, antes de defender a Ponte Preta. Na atual temporada, o volante participou de 40 jogos, e marcou cinco gols, obtendo, ainda, uma média de 60 minutos em campo por partida disputada.