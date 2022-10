Flamengo já conquistou a Copa do Brasil em 2022 e vai em busca do tri da Libertadores - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo já conquistou a Copa do Brasil em 2022 e vai em busca do tri da LibertadoresFoto: Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 26/10/2022 08:00 | Atualizado 26/10/2022 11:08

Rio - O Flamengo vai finalizando a preparação para o jogo mais importante do ano. No próximo sábado (29), em Guayaquil, os comandados de Dorival Júnior irão enfrentar o Athletico-PR na grande decisão da Libertadores, às 17h. No cenário onde está desenhado um confronto equilibrado, o médium José Alencastro, que faz previsões diárias, apontou amplo favoritismo ao Rubro-negro carioca.

Em contato com a reportagem do O Dia, José indicou que o Flamengo passará por cima do Furacão sem dificuldades no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo.

Se a semana que antecedeu a grande final foi de tensão devido às lesões de Vidal e Thiago Maia, que tiveram seus casos atualizados pelo departamento médico e devem estar à disposição para o duelo de sábado, as previsões de José Alencastro revelaram um dia tranquilo e sem sustos no elenco rubro-negro.

"Flamengo é o amplo favorito e deve ganhar a partida com uma diferença de 2 a 3 gols. Como não há nenhum ponto negativo no mapa do técnico rubro negro acredito que não haverá problemas com lesões nos principais nomes da equipe como Arrascaeta e Pedro", disse.

O poder ofensivo da equipe comandada por Dorival Júnior é o ponto alto do Flamengo de 2022 e, de acordo com a previsão de José Alencastro, Gabigol, herói do título de 2019 na final contra o River Plate, em Lima, no Peru, dará o golpe final no confronto após o desgaste do Furacão, que tentará de tudo, mas não conseguirá parar a máquina montada há quatro anos.

"O último gol deve acontecer bem ao final do jogo através do Gabigol. A equipe do Furacão vai estar muito aguerrida, porém sem brilho, e deve cansar no segundo tempo, quando o resultado da partida deve ser consolidado."

O reportório do Flamengo para balançar as redes é grande e isso passa muito pela qualidade do quarteto ofensivo. Com as temporadas iluminadas de Pedro e Gabigol, que somam 56 tentos tentos anotados, unidos ao poder de criação de Everton Ribeiro, as chances a cada ataque ficam maiores. No entanto, o cenário apresentado pelo médium mostra o brilho do maestro Arrascaeta na final da Libertadores.

"O único destaque é que deve sair um dos gols de voleio ou 'sem pulo' através de um dos jogadores do Flamengo. Mais provável que seja o Arrascaeta, que costuma fazer esse tipo de gol", disse.

Só a "Glória Eterna" interessa ao Flamengo no próximo sábado, em Guayaquil. O Rubro-negro vai em busca do tricampeonato (conquistou em 1981 e 2019) e quer frustrar os sonhos do Athletico-PR, que nunca levantou o caneco da Libertadores em sua história.

* Estagiário sob supervisão de Pedro Logato