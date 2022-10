Torcedores do Flamengo se despedem do elenco no Ninho - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 26/10/2022 08:25

Rio - Cerca de 200 torcedores do Flamengo compareceram ao Ninho do Urubu na manhã desta quarta-feira para realizar uma festa antes do embarque do elenco do Rubro-Negro para Guayaquil. Os rubro-negros se reuniram em redor do ônibus e cantaram músicas de apoio ao elenco que se dirigiu para o Aeroporto Internacional do Galeão.

O ônibus levando a delegação rubro-negra deixou o Ninho por volta as 7h30 da manhã. O voo para a cidade equatoriana será às 10 horas. A previsão de chegada do elenco e da comissão do Flamengo é 14 horas no horário local (16 horas no horário de Brasília). A decisão contra o Athletico-PR acontece no próximo sábado, às 17 horas (no horário de Brasília).

O AeroFla já se tornou tradicional no Flamengo antes do embarque do elenco para as finais da Libertadores. Será a terceira decisão que o clube carioca irá disputar em quatro anos. Na primeira, os rubro-negros fizeram uma grande festa antes do embarque para Lima. No ano passado, o cenário se repetiu antes da viagem para Montevidéu.

Além da festa realizada no Ninho do Urubu, os torcedores se preparam para receber a delegação na chegada ao Aeroporto do Galeão. Muitos rubro-negros já estão presentes no local. Antes de embarcar para o Equador, o Rubro-Negro entrou em campo pelo Brasileiro na última terça. No Maracanã, a equipe carioca derrotou o Santos por 3 a 2 no último jogo antes da final da Libertadores.