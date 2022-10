Giorgian Arrascaeta (D) - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/10/2022 17:50

Rio - O Flamengo viveu uma grande reviravolta na temporada de 2022. Após um primeiro semestre com atuações abaixo da média do elenco, o clube carioca voltou a disputar títulos, sendo campeão da Copa do Brasil. Em entrevista ao portal da "ESPN", o meia Giorgian Arrascaeta destacou a importância do trabalho de Dorival Júnior na mudança da postura do Rubro-Negro na temporada.

"Ninguém duvida da qualidade do nosso elenco, mas, quando não tem a confiança, fica difícil. Em alguns momentos, muitas pessoas não acreditaram no nosso elenco, que teria jogador que não estava comprometido, que alguns não poderiam jogar. Demonstramos na final (contra o Corinthians), que é um tipo de jogo muito aguerrido, muito comprometido... todo mundo lutando pelo melhor do time", afirmou.

O uruguaio também falou sobre a mudança do posicionamento de Gabigol com a chegada de Dorival. O ídolo rubro-negro deixou de ser referência no ataque, abrindo espaço para Pedro, que se tornou titular.



"E até o Gabigol, que facilita. Agora, ele faz uma função especial para o nosso time, deixando o Pedro, mais finalizador. Um cara goleador como o Gabigol se abrir para que outro seja protagonista é muito significativo para nós. E tudo isso leva a coisas positivas para o nosso elenco", disse.