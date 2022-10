Erick Pulgar se recuperou de entorse no tornozelo direito - Foto: Marcelo Cortes/Flamengo

Erick Pulgar está de volta ao Flamengo. Recuperado de um entorse no tornozelo direito, sofrido no jogo do Chile contra o Marrocos em setembro, o volante deverá ser titular do treinador Dorival Júnior, nesta terça-feira, em partida contra o Santos, no Maracanã.

Contratado na segunda janela de transferências, Erick Pulgar atuou em quatro jogos pelo Flamengo, sendo um como titular. Ao todo, ele soma 130 minutos em campo, sete desarmes e 90% de aproveitamento nos passes.

Com isso, a recuperação do chileno também é uma boa notícia quando se fala na final da Libertadores. O duelo com o Athletico-PR será no próximo sábado, no Equador. Para o jogo, o Flamengo também contará com os volantes Arturo Vidal, João Gomes, Thiago Maia e Diego Ribas.