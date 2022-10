Hugo Souza - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 25/10/2022 09:00 | Atualizado 25/10/2022 10:03

Rio - Considerado uma grande promessa da base do Flamengo, o goleiro Hugo Souza pode estar vivendo seus últimos momentos no clube carioca. O planejamento do Rubro-Negro seria de negociar o jogador em definitivo na próxima temporada.

Hugo Souza teve sua primeira oportunidade como profissional em 2020. Ele viveu bons momentos naquela temporada. Porém, posteriormente acabou falhando em jogos decisivos como na eliminação para o São Paulo na Copa do Brasil. Ainda assim foi titular na última partida em que o Flamengo conquistou o título do Brasileiro.

Na atual temporada, o goleiro foi titular durante boa parte do trabalho de Paulo Sousa. Hugo Souza viveu altos e baixos recebendo muitas críticas por falhar em algumas partidas. No total, ele entrou em campo em 67 partidas com a camisa do Flamengo.