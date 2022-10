Rodrigo Muniz revelou que Renato Gaúcho e Filipe Luís participaram da decisão sobre seu futuro - Marcelo Cortes/C.R. Flamengo

24/10/2022

Rio - Cria da base do Flamengo, o atacante Rodrigo Muniz se destacou nas oportunidades que teve pelo Rubro-Negro, e rapidamente foi vendido ao Fulham, da Inglaterra. Hoje, o jogador defende o Middlesbrough, que disputa a segunda divisão inglesa. Em entrevista à ESPN Brasil, o atacante comentou sobre sua saída do clube da Gávea, e revelou um conselho que recebeu de Renato Gaúcho, na época treinador do Flamengo.

"Chegou o Renato Gaúcho, estávamos em Brasília, estava acontecendo algumas coisas no clube. Fui ao quarto dele conversar sobre essa saída. Brincou até comigo: ‘Você está de sacanagem. Você tem proposta da Europa e de Dubai e você quer ir para Dubai?’. Expliquei para ele, que falou: ‘Europa e Dubai? Não tem escolha. De Dubai você não vai para a Europa. Da Europa você pode ir para Dubai’. Foram pessoas experientes que conversaram comigo e me ajudaram bastante para a minha escolha", comentou o jovem de 21 anos.



Rodrigo Muniz revelou ainda que, além de Renato Gaúcho, o lateral-esquerdo Filipe Luís também foi fundamental na decisão sobre o futuro de sua carreira.

"O Filipe Luís foi um cara que teve o dedo na minha escolha. Conversava direto comigo: ‘Você vai para Dubai, ganhar dinheiro e aí? Você sabe que vai jogar na Europa’. Eu pensando, porque tinha o sonho da Europa, mas meu maior sonho era ajudar minha família. Se fosse para Dubai, minha família ficaria bem. Mas graças a Deus as coisas aconteceram, vim para a Europa e estou tendo oportunidade de jogar", finalizou Rodrigo Muniz.



Cria da base do Coritiba, Muniz pertence ao Fulham, e está emprestado ao Middlesbrough até 31 de maio de 2023. Na atual temporada, o atacante disputou 11 jogos e marcou dois gols, obtendo, ainda, uma média de 68 minutos em campo por partida disputada.