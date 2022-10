Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da decisão da Libertadores - Divulgação/Conmebol

Publicado 24/10/2022 16:19

Rio - A Conmebol espera receber um público de 40 mil torcedores na final da Libertadores entre Flamengo e Athletico-PR, no próximo sábado, em Guayaquil. A projeção foi feita por dirigentes da entidade, no início da semana, em contato com o site "GE".

Até o momento, foram vendidos cerca de 15 mil ingressos para o público equatoriano e outros 15 mil para os torcedores dos dois times. Desse total, 13 mil entradas foram adquiridas por torcedores do Flamengo, enquanto os paranaenses garantiram cerca de 1200 bilhetes.

A expectativa da Conmebol é que os números melhorem nos próximos dias com a proximidade da decisão. A entidade chegou a fazer promoções para estimular a presença do público local, como o fato de sócios do Barcelona, proprietário do estádio onde acontece a decisão, comprarem dois ingressos pelo preço de um.

Mesma se a projeção da Conmebol se confirmar, o Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, palco da decisão, ficará longe de estar lotado. A capacidade do local é de 59 mil torcedores.