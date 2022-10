Hugo Souza - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 23/10/2022 16:24

Os reservas do deram conta do recado, e o Flamengo venceu o América-MG por 2 a 1, na Arena Independência. Com isso, Matheus França e Everton Cebolinha se destacaram, mas o confronto foi importante para um jovem jogador: Hugo Souza. O arqueiro celebrou a oportunidade em sua rede social.

"Feliz por voltar a atuar depois de um longo período, mais feliz ainda pelo resultado, Flamengo respira e vive de vitórias, e é desse jeito que seguiremos até o fim, grato a nação que compareceu em peso aqui em Minas e fez uma festa linda no estádio, seguiremos em busca do nosso sonho!", publicou.



A última vez em que Hugo Souza havia estado em campo foi diante do Red Bull Bragantino, no dia 8 de junho, ainda pela décima rodada do Campeonato Brasileiro (só retornou na trigésima terceira). Mostra o quanto perdeu espaço desde as chegadas de Dorival Júnior e Santos.



O goleiro foi titular na era Paulo Sousa, porém conviveu com falhas constantes e a pressão da torcida. O novo comandante chegou e optou, no início, por Diego Alves. No entanto, Santos chegou e tomou conta da posição ao fazer 32 jogos consecutivos à frente da meta rubro-negra.



Durante a coletiva de imprensa, Dorival ressaltou que pretende fazer uma espécie de revezamento entre Hugo Souza e Diego Alves nas rodadas finais do Brasileirão. Dessa forma, dará chance a todos os atletas do grupo na reta final da temporada, depois da decisão da Libertadores.



"A intenção é um revezamento. O Hugo iniciou, o Diego Alves logo na sequência vai ter a sua oportunidade também. Ainda não temos uma definição, mas o Diego vai ter, com certeza. É um profissional que será sempre respeitado aqui dentro, e ele vem trabalhando com muita dedicação, vem participando ativamente de cada rodada, cada partida, e tem sido muito importante para a gente", explicou Dorival:



"Talvez no jogo seguinte o Santos retorne, e na partida seguinte ele atue, naturalmente, na final da Libertadores. O Diego, a partir de então, comece a alternar com o Hugo. Isso é uma previsão, vamos confirmar. Alguns jogadores que jogaram na quarta estarão em campo na terça", completou.



Na próxima partida, Santos deve ser titular para ter ritmo de jogo visando à final da Copa Libertadores contra o Athletico-PR, no sábado, em Guayaquil. O próximo compromisso da equipe da Gávea será contra o Santos, na terça, às 21h45, no Maracanã, enquanto a viagem para o Equador será na manhã do dia seguinte.