Treino do Flamengo no Ninho do UrubuGilvan de Souza/Flamengo

Publicado 23/10/2022 13:57

Rio - Poupados na vitória de 2 a 1 sobre o América-MG, em Belo Horizonte, no último sábado, os titulares do Flamengo treinaram na manhã deste domingo, no Ninho do Urubu. As principais ausências foram Thiago Maia e Vidal, que seguem em tratamento visando à final da Libertadores.

Thiago Maia trata uma inflamação no joelho direito e não deve ser problema para a decisão continental. Já o caso de Vidal requer um pouco mais de cuidado. O chileno teve um trauma na perna direita na final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, e precisou fazer uma drenagem no local.

A boa notícia ficou por conta de Pedro e Arrascaeta, que foram a campo normalmente. O atacante enfrentou um problema estomacal na decisão da Copa do Brasil, enquanto o uruguaio encara um planejamento especial por causa de dores no púbis.

Para a partida contra o Santos, na próxima terça-feira, às 21h45, no Maracanã, Erick Pulgar deve ser novidade. O volante, que atuou pouco com a camisa rubro-negra, está recuperado de entorse no tornozelo esquerdo e deve começar entre os titulares. Após a vitória sobre o América-MG, Dorival afirmou que pretende usar de quatro a cinco titulares contra o Peixe.