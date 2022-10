Arrascaeta - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 22/10/2022 14:25

Rio - Fazendo história com a camisa do Flamengo, o uruguaio Arrascaeta receberá o título de ‘cidadão fluminense’ do Estado do Rio de Janeiro. A honraria será dada em reconhecimento à trajetória vitoriosa do uruguaio no clube carioca. A informação foi dada incialmente pela jornalista Isabelle Costa.

O nome de Arrascaeta foi publicado no Diário Oficial na última sexta-feira. Uma cerimônia será marcada em breve para entrega do título ao craque rubro-negro. A resolução foi de autoria dos Deputados Alexandre Knoploch, André Ceciliano e Bebeto.

No Flamengo desde 2019, Arrascaeta já conquistou dez títulos com a camisa do Flamengo. O uruguaio já venceu dois Campeonatos Brasileiros, uma Libertadores da América, uma Copa do Brasil, duas Supercopas, uma Recopa Sul-Americana e três