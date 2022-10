Dorival Júnior - Gilvan de Souza/C.R. Flamengo

Dorival JúniorGilvan de Souza/C.R. Flamengo

Publicado 21/10/2022 20:08

Rio - Após 32 jogos consecutivos, o goleiro Santos, do Flamengo, não será relacionado para o duelo com o América-MG, neste sábado (22). A tendência é de que Diego Alves assuma a posição no gol, deixando Hugo Souza e Matheus Cunha como opção no banco de reservas.

Além de Santos, que será poupado, outros jogadores também não viajarão com o elenco para o duelo com o Coelho. O chamado "time das copas" será poupado do duelo. A única exceção é do volante João Gomes, que não disputou a final da Copa do Brasil, contra o Corinthians, pois estava suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O camisa 35 deve ser titular no confronto com o clube mineiro.

Com isto, o Flamengo deve ir a campo da seguinte forma: Diego Alves, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, Pablo e Ayrton Lucas; João Gomes, Erick Pulgar (Diego Ribas), Victor Hugo e Matheus França; Marinho e Everton Cebolinha.

Flamengo e América-MG se enfrentam neste sábado (22), às 19h, no Independência, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

*Estagiário sob supervisão de Matheus Costa