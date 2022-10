Daniel Cabral - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 21/10/2022 15:31

O Flamengo informou que, nesta sexta-feira, o meia Daniel Cabral passou por cirurgia para reparo das lesões no ligamento cruzado anterior, colateral medial e no canto posterolateral do joelho direito. A alta está prevista para acontecer já no sábado.

Inicialmente, quando confirmou a lesão do jogador, o Rubro-Negro havia declarado que o prazo de recuperação estimado era entre oito e dez meses. Nesta sexta-feira, a nota oficial do clube destaca que o prazo estimado é de dez a 12 meses.

O problema físico, vale lembrar, aconteceu no sábado passado, na vitória do Fla sobre o Atlético-MG por 1 a 0 no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Na ocasião, ele entrou já perto dos acréscimos, mas se lesionou e não conseguiu continuar em campo.

Em tempo: o Flamengo volta a campo neste sábado, às 19h, para enfrentar o América-MG no Independência. A partida é válida pela 33ª rodada do Brasileirão.