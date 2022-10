Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil - Reginaldo Pimenta

Flamengo conquistou o título da Copa do BrasilReginaldo Pimenta

Publicado 21/10/2022 11:15 | Atualizado 21/10/2022 14:24

Rio - Após encher o bolso com R$ 76,8 milhões com o título da Copa do Brasil, o Flamengo será generoso com o "bicho" pela conquista. De acordo com o site "GE", o Rubro-Negro pagará cerca de R$ 35 milhões de recompensa para jogadores, comissão técnica e funcionários.

A diretoria rubro-negra aguarda apenas o pagamento de R$ 60 milhões por parte da CBF, que deve ser feito nos próximos dias, para repassar o valor, que será dividido a critério dos líderes do elenco e comissão técnica. Vale lembrar que o time carioca já havia recebido R$ 16 milhões por ter chegado às semifinais.

Por decisão do RH, os funcionários do clube não podem receber gratificação maior do que seu salário. A decisão foi tomada após a diretoria divergir da participação de alguns no bicho das conquistas de 2019. Nos bastidores do clube, há esperança de que essa determinação seja ao menos flexibilizada.

Ainda não há previsão para o valor ser repassado, já que depende de algumas questões burocráticas. No entanto, como o foco está na final da Libertadores, contra o Athletico-PR, no dia 29, em Guayaquil, o assunto não tem sido motivo de debate no dia a dia do clube.