Mariana Gross comemorou o título do Flamengo, seu clube de coraçãoReprodução

Publicado 20/10/2022 19:48

Mariana Gross, apresentadora do RJTV1, jornal da Globo com notícias do estado do Rio de Janeiro, vestiu as cores do Flamengo no programa desta quinta-feira. A jornalista é rubro-negra e usou um vestido vermelho e uma sandália preta para celebrar a conquista da Copa do Brasil na noite anterior.

Vestido vermelho, sandália preta. Look do dia. — Mariana Gross (@ladygross) October 20, 2022 A jornalista apresentou o programa com o look rubro-negro e fez uma postagem no Twitter chamando atenção para a escolha da vestimenta. Ela também publicou uma foto no Instagram ao lado de uma televisão com o anúncio da conquista do título.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Gross (@marigross1)



Durante a decisão da Copa do Brasil entre Flamengo e Corinthians, Mariana comentou ao vivo os lances da partida em sua conta no Twitter. Antes da disputa de pênaltis, ela expôs o nervosismo na rede social.



"Eu não sei vocês, mas eu preciso tomar um desses isotônicos para suportar os pênaltis", escreveu. Eu não sei vocês, mas, preciso tomar um desses isotônicos para suportar pênalti — Mariana Gross (@ladygross) October 20, 2022