Ex-BBB Paulo André comemora título do Flamengo no gramado ao lado de Marinho - Gilvan de Souza/Flamengo

Publicado 20/10/2022 17:57

O Flamengo conquistou o título da Copa do Brasil em cima do Corinthians nos pênaltis. Após Rodinei converter a penalidade que deu a vitória ao rubro-negro, diversos famosos "invadiram" o gramado do Maracanã para festejar com os atletas.



Os dois primeiros colocados da última edição do Big Brother Brasil (BBB) apareceram no gramado - o atleta Paulo André e o ator e cantor Arthur Aguiar. Os dois falaram muito sobre a relação com o Flamengo durante o reality show. Em vídeo, o vencedor do programa elogiou a torcida e já começou a torcida pelo título da Libertadores.



E teve campeão do @bbb na minha #FinalCopaDoBrasil!



Alô, @Aguiarthur, curtiu a festa? pic.twitter.com/PIwt7jkxle — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) October 20, 2022 "Muito feliz de estar aqui no campo comemorando mais um título do Flamengo. Quero deixar meus parabéns a comissão técnica e todos os jogadores que se dedicaram e para a nação, que fez um espetáculo a parte nas arquibancadas. Vamos para cima que ainda tem a Libertadores!", falou Arthur Aguiar.

PEGA A RESENHA!



Isso aqui é o que, Negrete e P.A?! #FinalCopaDoBrasil pic.twitter.com/fbj6YUcvgl — Copa Intelbras do Brasil (@CopadoBrasil) October 20, 2022

O influenciador Negrete, que chegou a tentar ser jogador de futebol e é amigo de integrantes do elenco como Pedro e Arrascaeta, foi mais um que participou da festa. Ao lado de Paulo André, ele gravou um vídeo celebrando.

Outros nomes como os cantores Xande de Pilares e MC Daniel, o influenciador Toguro e o humorista Tirulipa também desceram para o gramado.